В российских магазинах стали появляться аналоги Coca-Cola. Дизайн похожий, а цена заметно ниже. Вкус, как говорят покупатели, сильно отличается.

Смогут ли отечественные компании повторить рецептуру оригинального напитка? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.