Эксперт оценил ситуацию с отечественными брендами

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ считает, что в России не так много отечественных брендов.
Он уточнил, что брендом может называться продукция, название которой придает ей дополнительную ценность. По его словам, в рекламу подобных марок ежегодно вкладывают до сотни миллиардов долларов, в связи с чем они получают значительную прибыль.
"Классический пример еще из советских времен: стоимость компании Coca-Cola была порядка 95 миллиардов долларов. Из них вся ее материальная часть стоила 5 миллиардов, а остальное стоил бренд. Бренд – это доверие потребителей, готовность покупать. Так вот, у нас таких, к сожалению, не очень много", – приводит его слова радиостанция "Комсомольская правда".
Эксперт отметил, что напиток "Байкал" не выдержал конкуренцию с напитками от Pepsi и Coca-Cola, их в России приобретают значительно больше.
По мнению Шелища, "каждый доллар, вложенный в рекламу, дает от 2 до 20 долларов дополнительного потребительского спроса". При этом у российских компаний не было понимания необходимости данного инструмента.
Ранее сообщалось, что в России появились первые аналоги газированных напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite. Их выпускает пиво-безалкогольный комбинат "Очаково" в Москве.
Отечественные аналоги популярных газированных напитков получили названия CoolCola (Coca-Cola), Fancy (Fanta) и Street (Sprite). Бутылки с напитками по форме не изменились: отличается лишь дизайн этикетки. На ней вместо привычных логотипов размещены буквы C, F и S в зависимости от бренда. Прежней осталась и цветовая гамма напитков.
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