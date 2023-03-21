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Экономика

В России могут запретить импорт одноразовой посуды из пластика

В России могут запретить импорт одноразовой посуды из пластика

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В Минпромторге предложили запретить импорт в Россию товаров из пластика. В списке находятся 28 наименований – это одноразовая посуда, пакеты, стаканчики и контейнеры.

Министерство готовит предложение к отправке на рассмотрение правительству. Запрет на производство и поставку в страну некоторых пластиковых товаров предусмотрен в рамках реализации проекта "Экономика замкнутого цикла".

Также в Минпромторге предложили ограничить изготовление товаров из пластика в России и заменить их экологичными аналогами, например, бумагой, стеклом или деревом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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