В России могут запретить импорт одноразовой посуды из пластика

В Минпромторге предложили запретить импорт в Россию товаров из пластика. В списке находятся 28 наименований – это одноразовая посуда, пакеты, стаканчики и контейнеры.

Министерство готовит предложение к отправке на рассмотрение правительству. Запрет на производство и поставку в страну некоторых пластиковых товаров предусмотрен в рамках реализации проекта "Экономика замкнутого цикла".

Также в Минпромторге предложили ограничить изготовление товаров из пластика в России и заменить их экологичными аналогами, например, бумагой, стеклом или деревом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.