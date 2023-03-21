Турция частично возобновила транзит санкционных товаров в РФ

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Турция частично возобновила транзит санкционных товаров в Россию, проблемы сохраняются с продукцией из США и Канады. Об этом пишет "Коммерсант".

Как рассказала изданию глава таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская, турецкие посредники начали извещать о восстановлении системы оформления транзита с 17 марта. При этом цены на свои услуги те повысили, ссылаясь на сохраняющиеся сложности.

"Насколько нам известно, большая часть проблем устранена и товары, как экспортные, с которыми проблем не было вовсе, так и транзитные, отправляются в штатном режиме", – отметили в "F+ tech-Марвел".

Между тем логистическая компания "Оптималог" уточняет, что оформить транзит пока получается не на все товары. Например, с европейскими грузами проблем нет, но если в декларации указать в качестве страны происхождения США, то оформление блокируется. При этом если указать другое происхождение, то проблем не возникает.

О том, что Турция решила остановить транзит санкционных грузов в Россию, стало известно 9 марта. За день до этого российским импортерам стали приходить уведомления об отмене оформления транзита. Накануне турецкие власти распространили список товаров, которые запрещены для транзита в РФ.



Турция остановила транзит санкционных грузов в Россию

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