20 марта, 21:52Экономика
Турция распространила список подсанкционных товаров, запрещенных к транзиту в РФ
Фото: depositphotos/seqoya
Турецкое правительство распространило список подпавших под ограничения товаров, которые запрещены для транзита в Россию. Об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Теджделиоглу.
"Был составлен список ограничений на реэкспорт из зон свободной торговли в Россию начиная с марта, были даны указания", – отметил он.
По словам главы ассоциации, турецкие товары, в которых присутствуют компоненты других государств, разрешается направлять в Россию. Он добавил, что страна боится конфронтации с Евросоюзом.
Представитель ЕС подчеркнул, что Турция сообщила Еврокомиссии о прекращении транзита товаров в Россию с 1 марта.
До этого СМИ сообщали, что российское посольство в Анкаре контактирует с турецкими властями по вопросу остановки транзита грузов, идущих в Россию. Пресса со ссылкой на диппредставительство отмечала, что сейчас посольство и торгпредство выясняют обстоятельства обозначившихся трудностей с оформлением торговых операций некоторых российских компаний.
Турция остановила транзит санкционных грузов в Россию
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