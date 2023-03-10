Посольство РФ в Анкаре надеется на разрешение ситуации с транзитом грузов из Турции

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Посольство РФ в Анкаре контактирует с турецкими властями по вопросу остановки транзита грузов, идущих в Россию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на диппредставительство.

Там уточнили, что сейчас посольство и торгпредство выясняют обстоятельства обозначившихся трудностей с оформлением торговых операций некоторых российских компаний.

"Находимся в контакте с турецкими властями. Надеемся на разрешение ситуации в ближайшие сроки", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что Турция решила остановить транзит санкционных грузов в Россию. Таможенная система начала блокировать их оформление. По словам генерального директора компании "Оптималог" Георгия Властопуло, уведомления об отмене вылетов стали приходить накануне.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что США потребовали от Турции прекратить поставлять в Россию товары, которые могут быть использованы Москвой для обеспечения оборонной промышленности. По его данным, американская делегация во главе с заместителем министра финансов США Брайаном Нельсоном посетила Турцию в рамках ближневосточного турне.

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