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Экономика

Президент Венесуэлы рассказал о внедрении российской платежной системы "Мир"

Президент Венесуэлы рассказал о внедрении российской платежной системы "Мир"

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро уверен, что с внедрением российской платежной системы "Мир" создается новая экономическая реальность, которая не позволит изолировать его страну финансово. Об этом он заявил в эфире национального телевидения.

Ранее, на международном экономическом форуме в Петербурге, глава Центробанка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес заявил, что к настоящему моменту почти 40 тысяч терминалов в туристических зонах были обновлены для использования карт "Мир".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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