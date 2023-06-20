Президент Венесуэлы рассказал о внедрении российской платежной системы "Мир"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уверен, что с внедрением российской платежной системы "Мир" создается новая экономическая реальность, которая не позволит изолировать его страну финансово. Об этом он заявил в эфире национального телевидения.

Ранее, на международном экономическом форуме в Петербурге, глава Центробанка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес заявил, что к настоящему моменту почти 40 тысяч терминалов в туристических зонах были обновлены для использования карт "Мир".

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