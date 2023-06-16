РФ необходимо перейти к суверенной экономике – Путин

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России необходимо перейти к суверенной экономике, самостоятельно формирующей спрос, заявил Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам президента, подобная экономика предполагает масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг.

"Такая экономика, ее часто называют экономикой предложения, предполагает <…> повсеместное укрепление всей инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей", – добавил он.

Глава государства отметил, что Россия не отступила от принципов своего экономического развития и сохранила позицию важнейшего участника мирового рынка. Он назвал это "медицинским фактом". При этом он подчеркнул, что изменения в мире носят кардинальный, необратимый и глубинный характер, а не временный.

Ранее лидер РФ заявил, что в России должна быть экономика высоких зарплат. Для этого необходимо использовать автоматизированные системы и новые подходы при принятии управленческих решений, создавать современные рабочие места и условия труда, добавил он.

До этого Путин отметил, что безработица в России сейчас находится на таком низком уровне, на котором она не была никогда. По его словам, она составляет 3,3%.

Путин заявил о необходимости перейти к суверенной экономике