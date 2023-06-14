"Теремок" начал переход с российских фудкортов на собственные рестораны

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сеть быстрого питания "Теремок" постепенно уйдет с общих фудкортов и откроет полноценные рестораны, сообщает ТАСС со ссылкой на основателя сети Михаила Гончарова.

"Мы осознали, что наша еда, наша кухня выше того уровня заведений, в которых мы ее предлагаем. <...> Сейчас мы стараемся переезжать с фудкортов в собственные рестораны с посадочным залом", – отметил он.

Гончаров добавил, что за последние шесть лет сеть открывает только полноценные заведения с посадочными местами.

В прошлом году "Теремок" запустил собственную доставку. Она доступна в мобильном приложении сети. Партнером сервиса стала "Яндекс Доставка".

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