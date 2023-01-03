Шеф-повара назвали простые и вкусные блюда для посленовогоднего стола

Чтобы приготовить посленовогодний стол, не нужно долго стоять у плиты. Есть множество рецептов вкусных и в то же время простых в приготовлении блюд. Шеф-повара специально для Москвы 24 подготовили лучшие из них.



Растительные фрикадельки с гуакамоле

Шеф-повар, участник некоммерческой Ассоциации шеф-поваров России Chefs Team Russia Антон Прокофьев в беседе с Москвой 24 назвал это блюдо яркой, праздничной, но довольно быстрой и простой закуской в мексиканском стиле.

"Фрикадельки из растительного мяса можно легко заказать в интернет-магазине. Их нужно запечь в духовке, не размораживая, при температуре 180 градусов в течение 9 минут", – рассказал шеф-повар.



Растительное мясо – это богатый белком и клетчаткой продукт, который практически не отличим по вкусу и текстуре от говядины, курицы или рыбы. В его основе растительный белок, получаемый из сои, гороха и пшеницы. Реже – из подсолнечника, грибного мицелия, фасоли, картофеля.



Пока готовятся фрикадельки, надо нарезать 1/4 красного лука и помидор мелкими кубиками. Порубите немного кинзы и перца чили. Затем нужно взять спелое авокадо, вынуть мякоть, размять вилкой и добавить туда овощи. Далее надо полить все соком половинки лайма, перемешать получившуюся массу и выкладывать на тарелку. Сверху будут лежать приготовленные в духовке фрикадельки.

Шеф-повар рекомендует украсить блюдо традиционным для мексиканской кухни соусом сальса из перца и апельсина. Для этого нужно почистить фрукт, разделить на дольки и нарубить мякоть. Затем нашинкуйте болгарский перец, добавьте кинзы и немного чили, оливкового масла и винного уксуса.

Суп-крем из грибов

Шеф-повар, нутрициолог Денис Гончаров поделился с Москвой 24 рецептом, как приготовить простой и вкусный суп-крем из грибов.

"Он насытит и прогреет организм зимой. Важно, что грибы являются продуктом с отрицательной калорийностью. Значит, организм потратит больше калорий на переваривание, чем при усвоении этого супа", – рассказал он.

Понадобятся следующие ингредиенты:



шампиньоны свежие или вешенки – 200 граммов;

белые сухие грибы – измельчить в пудру;

лук репчатый – 50 граммов;

масло сливочное или кокосовое – 30 граммов;

молоко 3,2% (можно растительное) – 500 граммов;

сливки 20% (можно растительные) – 100 граммов;

соль, белый перец – по вкусу.

Для начала мелко нарежьте лук и поджарьте на среднем огне до золотистого цвета. Добавьте нарезанные грибы, посолите их и подержите на плите 2–3 минуты. Наливаем туда молоко и сливки. Прогреваем их до вскипания, после чего всю массу нужно измельчить в блендере. Чтобы получилась пена из молока, его часть взбиваем под углом.

Налейте суп в бульонную чашу. Поверх блюда выкладываем молочную пену и посыпаем пудрой из белых грибов, заключил Гончаров.

Люля-кебаб

Антон Прокофьев предложил сделать это блюдо основным на столе. В своем рецепте он использует растительный фарш. Уже готовый продукт нужно предварительно разморозить.

"Пока идет этот процесс, работаем с вкусовыми добавками. Для этого обжарим до полуготовности мелко нарезанные лук и болгарский перец. Как только они размягчатся, добавляем к размороженному фаршу. Туда же насыпьте мелко рубленную кинзу", – рассказал Прокофьев.

Следом нужно добавить молотый кориандр, а также соль и перец по вкусу, немного зиры и молотой паприки.





Антон Прокофьев шеф-повар Для приготовления классического люля насаживаем фарш на деревянные шпажки. Чтобы продукт лучше чувствовал себя в духовке, мясо можно немного остудить – это придаст ему плотности. Отправляем в разогретую до 180–200 градусов духовку на 8–9 минут.

Пока люля в духовке, Прокофьев предлагает приготовить простой овощной салат. Для этого понадобятся ломтики огурца и редиски, а также половинки помидоров черри. Также в блюде есть листья салата, их нужно нарвать и добавить к ним другие ингредиенты. Все вместе поливаем оливковым маслом. Сочетание люля-кебаба и овощного салата – прекрасный вариант для тех, кто заботится о своей фигуре, заключил Прокофьев.

Кускус с паровыми ежиками из судака

Это блюдо хорошо подойдет для восстановления тонуса организма после каникул, рассказал Москве 24 шеф-повар Михаил Кот. Кроме того, это прекрасный вариант для тех, кто следит за своим питанием.

"Блюдо легкое, но, что более важно, очень вкусное. Важно отметить, что порция не должна превышать 300 граммов", – отметил Михаил Кот.

Чтобы приготовить кускус с паровыми ежиками из судака на одну персону, понадобится:



кускус – 75 граммов;

лимонная цедра – 3 грамма;

лимонный сок – 10 миллилитров;

оливковое масло – 15 миллилитров;

зелень, желательно петрушка – 5 граммов;

филе судака или любой другой белой нежирной рыбы – 120 граммов;

крупные рисовые хлопья – 50 граммов;

кокосовое молоко – 20 миллилитров;

соль по вкусу.

Сперва снимаем кожу с рыбы и очищаем ее от костей, после чего нарезаем филе удобными кусочками. Далее следует положить их в блендер, добавить немного соли и кокосовое молоко и взбить все до состояния мусса.

Следующий шаг – сформировать из получившейся массы 2–3 шарика и запанировать их в хлопьях риса. Поставьте в пароварку или мультиварку на 15–20 минут. Если этих бытовых приборов нет, ежики можно просто отварить.

Пока шарики готовятся, есть время заняться гарниром. Для этого надо насыпать кускус в глубокую тарелку или полусферу и залить кипятком. Шеф-повар рекомендует добавить немного оливкового масла – тогда крупа станет более рассыпчатой.

Пока заваривается кускус, необходимо подготовить для него заправку. Сперва на мелкой терке надо снять цедру с лимона и выдавить из него 2/3 сока. После нужно мелко нарезать зелень. Готовый кускус заправляем соком и цедрой лимона, оливковым маслом и нарезанной зеленью. Остается только тщательно перемешать заправку.

