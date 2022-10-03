"Теремок" запустил собственную доставку

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Сеть ресторанов русской кухни "Теремок" дала старт собственной доставке по столице, которая теперь доступна в мобильном приложении. Весной следующего года компания запланировала расширить ее на все свои 322 заведения в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.
"Теремок" в партнерстве с сервисом "Яндекс.Доставка" запускает собственную доставку. Теперь оформить заказ можно в приложении "Ключи от "Теремка", – приводит ТАСС сообщение компании.
Сейчас доставку можно заказать из девяти ресторанов Москвы, потом сеть запланировала добавлять по семь-десять каждую неделю. До конца года компания хочет подключить к собственной доставке все заведения столицы.
Ранее основатель сети блинных "Теремок" Михаил Гончаров рассказал, что газировка Coca-Cola будет продаваться в России под новым брендом – "Добрый кола". Российское подразделение компании Coca-Cola будет называться Multon Partners. Обновленное предприятие займется производством и продажей продукции местных брендов, таких как "Добрый" и "Моя семья".
Центр "Моя работа" поможет москвичам устроиться в сеть ресторанов "Теремок"
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