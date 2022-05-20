На прилавках столичных магазинов начали продавать лимонады российского производства

На прилавках начали встречать импортозамещенные газированные напитки. После ухода иностранных компаний с рынка РФ российские производители не стали бездействовать.

Какие цены у российской газировки? И пользуется ли она популярностью у покупателей? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.