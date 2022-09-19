В РФ может возникнуть дефицит зимнего дизеля

Цены на дизель к зиме могут резко подскочить. Эксперты предрекают нехватку морозоустойчивого топлива в стране. Ранее спрос покрывали аналоги, но теперь они почти все идут на экспорт.

Что сейчас происходит с нефтью на мировом рынке? И как могут измениться цены на российских заправках в ближайшее время? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.