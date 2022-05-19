Российские производители начали копировать мебель IKEA

В Москве появилась мебель один в один, как из IKEA. Ее делают российские компании, которые раньше помогали шведам с производством. Цены на продукцию при этом аналогичные.

Чем еще удивит российская мебельная индустрия? И вернется ли IKEA в РФ? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

