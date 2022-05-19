McDonald's продаст бизнес в РФ Александру Говору

McDonald's заявил, что продает всю свой российский бизнес Александру Говору. Предприниматель уже владеет 25 ресторанами франшизы. Его заведения работают по всей Сибири, в том числе в Новосибирске, Томске, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Тем не менее после оформления сделки, вся сеть должна будет сменить логотип – McDonald's заберет свой бренд. О том, что теперь будет с популярным фастфудом – в сюжете телеканала Москва 24.

