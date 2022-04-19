Аналитики сравнили зарплаты россиян и средние платежи по ипотеке

Ипотека многим россиянам сейчас не по карману. Это выяснили аналитики. Речь идет о нельготных кредитах на жилье.

Как посчитали специалисты, при ставке 16,9% ежемесячный платеж превышает зарплату почти у половины работников в стране. Так, за однушку в ипотеку расплачиваться не смогут 70% крымчан, примерно столько же в Петербурге и Татарстане.

У тех, кто планировал покупать жилплощадь, надежда только на льготную ипотеку, или же снимать квартиру и ждать, что ставки снизятся. Некоторые банки уже пересмотрели условия. Случилось это после того, как Центробанк снизил ключевую ставку с 20 до 17%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.