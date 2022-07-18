Рэпер Тимати подтвердил, что станет совладельцем российского бизнеса Starbucks. По данным деловых СМИ, сделка по приобретению активов американской компании находится на завершающем этапе.

Новыми владельцами также будут ресторатор Антон Пинский и компания "Синдика". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.