Экономист объяснил, нужно ли сейчас скупать бытовую технику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Экономист Владислав Гинько объяснил, почему не стоит сейчас вкладывать деньги в покупку бытовой техники, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Эксперт посоветовал россиянам накапливать деньги в рублях. По его мнению, это лучшая финансовая стратегия в нынешних условиях.
"Скупать технику нет смысла, потому что в настоящее время идет падение мирового спроса, и цены начали падать", – сказал Гинько, отметив также позитивную динамику курса рубля.
До этого стало известно, что за первую половину июня магазины в Москве продали почти в два раза меньше электроники и бытовой техники, чем за тот же период годом ранее.
Так, товарооборот упал на 48%, тогда как число покупок сократилось всего на 9. При этом рост цен замедлился. Это связывают с переориентацией потребительского спроса на более дешевые товары, в частности расходные материалы. Кроме того, наблюдается снижение покупательной способности россиян, которые крупные покупки постарались совершить еще в марте.
Новые бренды бытовой техники появились на российском рынке
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