Экономист объяснил, нужно ли сейчас скупать бытовую технику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Экономист Владислав Гинько объяснил, почему не стоит сейчас вкладывать деньги в покупку бытовой техники, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперт посоветовал россиянам накапливать деньги в рублях. По его мнению, это лучшая финансовая стратегия в нынешних условиях.

"Скупать технику нет смысла, потому что в настоящее время идет падение мирового спроса, и цены начали падать", – сказал Гинько, отметив также позитивную динамику курса рубля.

До этого стало известно, что за первую половину июня магазины в Москве продали почти в два раза меньше электроники и бытовой техники, чем за тот же период годом ранее.

Так, товарооборот упал на 48%, тогда как число покупок сократилось всего на 9. При этом рост цен замедлился. Это связывают с переориентацией потребительского спроса на более дешевые товары, в частности расходные материалы. Кроме того, наблюдается снижение покупательной способности россиян, которые крупные покупки постарались совершить еще в марте.