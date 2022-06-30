Компания Whirlpool покинет российских рынок

Американский концерн Whirlpool, куда входят сразу несколько известных марок бытовой техники, уходит из России. Морозильники, стиральные машины, чайники – все это перестанет продавать бренд. Замена есть, да и параллельный импорт работает. Но бизнес не горит желанием покидать прибыльный рынок.

Какие есть варианты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.