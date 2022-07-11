Новые бренды бытовой техники появились на российском рынке

Новые бренды появились на российском рынке бытовой техники. Ретейлеры договорились об импорте из Турции, Узбекистана и Китая. Также привезли продукцию производителей, которые ушли с российского рынка.

Что выбрать – уже проверенную в РФ технику или что-то новое? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.