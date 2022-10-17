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Экономика

Путин поручил увеличить долю расчетов в нацвалютах во внешней торговле

Путин поручил увеличить долю расчетов в нацвалютах во внешней торговле

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Доля расчетов в национальных валютах во внешней торговле должна быть повышена, а в России нужно создать финансовую инфраструктуру, которая позволит обменять любую иностранную валюту на рубли. Такое поручение дал Владимир Путин и объяснил его экономической безопасностью страны.

Заместитель заведующего кафедрой инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров рассказал, что та модель, которая была в России, предполагала накопления иностранной валюты как обеспечение гарантии финансовой устойчивости российской экономики.

По его словам, накопления иностранной валюты недружественных стран теряет смысл, потому что воспользоваться этой валютой Россия не может. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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