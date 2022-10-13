Экономика РФ укрепляется на фоне рецессии в Европе – СМИ

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Пока в Европе происходит спад производства и снижение темпов экономического роста, российская экономика только восстанавливается, информирует издание The Economist. В статье говорится, что на данный момент между РФ и Западом наступил щекотливый момент.

По данным журнала, мобилизация стала причиной отъезда порядка 300 тысяч человек из государства. Кроме того, граждане сняли с банковских депозитов сумму, равноценную 14 миллиардам долларов. Но даже такие трудности не смогли привести экономику России к спаду, отмечает издание, приводя данные банка Goldman Sachs.

По информации специалистов, фиксирующих ежемесячный "индекс текущей деловой активности", ситуация в РФ выглядит лучше, нежели в других странах Европы – Италии, Франции, Германии и Великобритании. А данные Сбербанка говорят о том, что в Россию вернулась потребительская активность.

Помимо этого, в РФ восстановился объем производства в автопроме, который пару месяцев назад находился в районе нуля.

"В долларовом выражении ежемесячные показатели импорта в Россию почти превзошли среднее значение за прошлый год", – поделились авторы статьи.

Ранее в СМИ сообщалось, что Евросоюз под влиянием США проводит невыгодную для себя политику на фоне украинского конфликта. Страны Европы готовятся к суровой зиме, так как на фоне российско-украинского конфликта и взрывов на "Северных потоках" энергетический кризис будет только усугубляться.

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