Шесть стран ЕС восстановили экспорт и импорт с РФ до уровня февраля

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Шесть стран Евросоюза в июне восстановили экспорт и импорт с Россией минимум до уровня февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

В частности, в начале лета экспорт некоторых стран превысил февральские значения. Речь идет о Латвии (на 67%), Словении (37%), Хорватии (28%), Болгарии (25%), Эстонии (19%), Кипре (12%) и Люксембурге (7%).

Вместе с тем импорт из России увеличился в Словению (в 4,4 раза), Хорватию (в 2,7 раза), Чехию (в 2 раза), в Испанию (46%), Бельгию (39%), Люксембург (22%), Эстонию (11%), Болгарию (10%), на Мальту (88%), Кипр (13%).

В 18 странах ЕС наибольшее снижение поставок в Россию в стоимостном выражении год к году пришлось на апрель. В Греции, Дании, Ирландии и Швеции зафиксировали минимум в мае.

За первые шесть месяцев экспорт из Евросоюза в Россию сократился на 31%, а импорт вырос на 83%.

Ранее управляющий партнер консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаша Влостовски заявил, что восьмой пакет санкций ЕС в отношении России содержит меры экстерриториального воздействия на лиц из третьих стран. Он пояснил, что в черный список Евросоюза теперь будут вноситься граждане и организации из третьих государств, которые оказывают помощь россиянам в обходе санкций.



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