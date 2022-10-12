Санкции Новой Зеландии затронут популярные у россиян вина

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Новая Зеландия включила в новый пакет антироссийских санкций официальный запрет на поставки в Россию своего вина, сообщила РБК.

Ожидается, что запрет на поставки новозеландских вин заставит российских импортеров искать новые пути закупок и доставки продукта в Россию, поскольку среди россиян пользуется популярностью сорт совиньон блан.

По оценке итальянской отраслевой ассоциации Unione Italiana Vini, в 2021 году Новая Зеландия входила в десятку крупнейших стран по объемам импорта вина в РФ. В прошлом году оттуда ввезли 5,4 миллиона литров тихих вин на сумму 29,3 миллиона долларов. Всего из-за рубежа в Россию ввезли в 2021 году 282,6 миллиона литров тихих вин.

В этом году Новая Зеландия остается в десятке крупнейших экспортеров тихого вина в Россию, хотя поставки за год снизились на 30%. Владелец винного дистрибьютора AST Леонид Рафаилов рассказал, что вес новозеландского совиньон блан в категории белых вин значителен – его можно встретить в винных картах любого ресторана.

"И это стартовая позиция для развития потребления хороших вин, так как обычный покупатель находит в нем хорошее соотношение цены и качества", – объяснил он.

В свою очередь, исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин добавил, что около 90% импорта из Новой Зеландии обеспечивало вино именно этого сорта.

Сложности с поставками вина из Новой Зеландии начались еще в 2021 году. Из-за заморозков поздней весной прошлого года пострадала урожайность, и страна снизила производство. Тогда AST в два раза увеличила свой заказ, поэтому, несмотря на недостаток новозеландских вин на рынке, продолжает продавать эти остатки.

Липилин при этом уверяет, что, даже если власти Новой Зеландии по примеру Австралии введут жесткий запрет на поставки вина, из-за длинной логистики отгрузки будут идти еще несколько месяцев и запасов хватит до 8 Марта. Кроме того, часть вин под новозеландскими марками разливается в других странах, к примеру в ЮАР или Европе.

В Luding Group готовились к ротации в ассортименте из-за сложностей с импортом вин из Новой Зеландии. Директора по маркетингу компании Андрей Ушаков рассказал, что Luding Group подобрала оптимальные по вкусовым характеристикам, качеству и ценовому позиционированию совиньон блан из Южной Африки и Чили и уже поставляет их в Россию. Импорт белого чилийского вина по итогам первого полугодия вырос на 21,8%.

Также на винном рынке успокаивают, что если Новая Зеландия полностью запретит поставки в Россию, формальный запрет можно будет обойти – напиток будет закупаться через компанию-посредника в другой стране.

Кроме того, если по каким-то причинам договориться о поставках не удастся, частично новозеландский совиньон блан смогут заменить смогут вина Нового Света, Италии и России. Липилин отметил, что даже в Дагестане делают хороший совиньон, хоть и не в небольших количествах из-за недостатка виноградников.

Ранее власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 51 российского предпринимателя и 24 госслужащих новых регионов РФ. Среди подпавших под санкции есть председатель совета директоров металлургической и горнодобывающей компании Evraz ("Евраз") Александр Абрамов. Члены его семьи также подпали под санкции.

Кроме того, власти ввели новые ограничения на экспорт и импорт предметов роскоши, таких как новозеландское вино и морепродукты, российская водка и икра, а также рестрикции в нефтегазовой сфере.

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