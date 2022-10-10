Эксперт заявил о новом подходе Евросоюза в санкциях против РФ

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Восьмой пакет санкций ЕС в отношении России содержит меры экстерриториального воздействия на лиц из третьих стран, ранее Брюссель не прибегал к такого рода ограничениям, заявил управляющий партнер консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаша Влостовски. Об этом сообщает РБК.

Он пояснил, что в черный список Евросоюза теперь будут вноситься граждане и организации из третьих государств, которые оказывают помощь россиянам в обходе санкций.

"Это своего рода разворот на 180 градусов для ЕС, который до недавнего времени жаловался на экстерриториальное применение властями США санкций по отношению к неамериканским лицам", – отметил Влостовски.

Отмечается, что новый подход Евросоюза похож на принцип США, согласно которому вторичные санкции могут применяться против неамериканских граждан и организаций, взаимодействующих с россиянами.

6 октября Совет Евросоюза одобрил восьмой пакет санкций в отношении РФ, в который вошел потолок цен на российскую нефть. Санкциями предусматривается запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, а также на оказание услуг, связанных с их транспортировкой в третьи страны.

Кроме того, ограничения запрещают импорт российских товаров на 7 миллиардов рублей. Новый пакет санкций вводит запрет на экспорт угля, электронных компонентов для оружия, техизделий для авиации, химических веществ.

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