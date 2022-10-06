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Новости

06 октября, 18:48

Экономика

ЕС допустил исключения из режима потолка цены на нефть из РФ

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Европейский союз допустил исключения из режима потолка цены на нефть из России при условии, если это требуется для энергобезопасности конкретного государства. Информацией об этом поделились в Official Journal of the European Union.

Мера выпущена в рамках восьмого пакета санкций против России.

"Предельный лимит цен должен применяться к транспортировке по морю в третьи страны сырой нефти и некоторых нефтепродуктов, а также к предоставлению связанных с этим услуг", – говорится в документе.

Кроме того, решение не будет касаться тех исключений, которые разрешают некоторым странам – членам ЕС продолжать импорт подобных ресурсов из РФ в связи с их особой ситуацией. Также мера не будет относиться к тому случаю, если поставки сырой нефти по трубопроводу из России были прерваны по независящим от них обстоятельствам.

Ранее Совет Евросоюза одобрил восьмой пакет санкций в отношении РФ, в который вошел потолок цен на российскую нефть. Санкциями предусматривается запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, а также на оказание услуг, связанных с их транспортировкой в третьи страны.

Кроме того, ограничения запрещают импорт российских товаров на 7 миллиардов рублей. Новый пакет санкций вводит запрет на экспорт угля, электронных компонентов для оружия, техизделий для авиации, химических веществ.

Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций

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