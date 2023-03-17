Новости часа: ЦБ России выступил за сохранение лимита бесплатных переводов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦБ РФ не поддерживает снижение лимита бесплатных переводов между своими счетами. Такое заявление сделала глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

Индия ввела максимальный срок пребывания для россиян по электронной туристической визе. Он составил 180 дней в году, сообщило посольство РФ.

Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле ограничено до 30 июня из-за ремонта. Об ограничении рассказал Дептранс.