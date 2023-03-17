Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:30

Экономика

Новости часа: ЦБ России выступил за сохранение лимита бесплатных переводов

Новости часа: ЦБ России выступил за сохранение лимита бесплатных переводов

Новости часа: туроператоры РФ не корректировали полеты в Турцию после запрета на заправку

"Деньги 24": как менялась ставка ЦБ и чем определяется ее значение

Новости часа: Набиуллина оценила риски для российских банков из-за ситуации в США и Европе

Центробанк не исключил повышения ключевой ставки летом 2023 года

Новости часа: Собянин отметил активное развитие инфраструктуры Молжаниновского района

Вице-премьер Абрамченко призвала россиян реже покупать джинсы

Wildberries разблокирует деактивированные пункты выдачи заказов

Новости часа: Wildberries разблокирует 15 пунктов выдачи 17 марта

Мишустин заявил о проведении плановых проверок бизнеса только на объектах высокого риска

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦБ РФ не поддерживает снижение лимита бесплатных переводов между своими счетами. Такое заявление сделала глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

Индия ввела максимальный срок пребывания для россиян по электронной туристической визе. Он составил 180 дней в году, сообщило посольство РФ.

Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле ограничено до 30 июня из-за ремонта. Об ограничении рассказал Дептранс.

Читайте также
экономикатуризмтранспортгородвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика