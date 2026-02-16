Экономический обозреватель рассказал о новых требованиях к рассрочке в России

Новые правила предоставления рассрочки начнут действовать в России. Теперь компании не смогут скрывать проценты и завышать цену товара при оплате частями, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

Главное требование заключается в том, что стоимость товара при единовременной выплате и при рассрочке должна быть одинаковой. Какие еще скрытые "хитрости" не будут работать?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.