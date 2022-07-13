Производитель кабелей "Москабельмет" направил 200 млн руб на новое оборудование

Столичная промышленность начала наращивать объемы производства. С начала 2022 года московский производитель кабелей "Москабельмет" направил 200 миллионов рублей на новое оборудование – это позволило расширить перечень продукции.

Кабель востребован практически во всех отраслях. Также завод начал работать еще и на импортозамещение. Подробнее о производстве одного из старейших московских заводов – в эфире телеканала Москва 24.