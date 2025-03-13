Доходы москвичей выросли на 19% по итогам 2024 года

По итогам прошлого года средняя зарплата москвичей составила 162 тысячи рублей в месяц, что на 19% больше, чем годом ранее. Однако рост доходов распределен неравномерно по отраслям. Быстрее всего заработки увеличиваются в сфере информационных технологий, где специалисты получают от 200 до 300 тысяч рублей в месяц. В то же время в ретейле, доставке продуктов, а также в ресторанно-гостиничном бизнесе зарплаты остаются на прежнем уровне.

Заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Московской торгово-промышленной палаты Наталья Громова отметила, что компании сталкиваются с необходимостью автоматизации процессов, чтобы оставаться конкурентоспособными. Однако бесконечно повышать зарплаты без роста стоимости продукта невозможно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.