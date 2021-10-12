Москвичам рассказали, как изменились цены на молоко

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на молоко "Отборное" марки "Простоквашино".

В "Пятерочке" неделю назад оно стоило около 65 рублей, теперь – 78,99 рубля. В "Перекрестке" цена выше – 84,90 рубля.

В "Азбуке Вкуса" молоко поднялось в цене: 86 рублей 30 копеек против 78 рублей на прошлой неделе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.