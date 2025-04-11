Новые правила снятия наличных через банкоматы вступают в силу с 1 сентября. Если возникнут сомнения в правомерности операции, будет наложен временный запрет на ее проведение.

Подозрение вызовет, например, ситуация, когда снимаемая сумма значительно отличается от той, которую обычно обналичивает клиент. Также подозрительным сочтут, если человек начинает снимать деньги с необычной для него регулярностью.

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