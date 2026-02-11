Центробанк создаст единый реестр всех банковских карт в России

Центральный банк России создаст единый реестр всех банковских карт в рамках проекта "Антифрод 2.0". Минцифры заявило, что регулятор подготовит эту базу данных в течение года.

Реестр нужен для борьбы с дроперами. Он позволит Центробанку выявлять лиц с подозрительно большим количеством карт. Также база поможет контролировать соблюдение недавно введенных ограничений на количество карт, которые банк может выдать одному клиенту.

