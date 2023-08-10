Банк России начнет тестировать реальные операции с цифровыми рублями с 15 августа

С 15 августа Центробанк запустит эксперимент по оплате коммунальных платежей и проезда в метро с помощью цифрового рубля. Уже готов список банков, которые участвуют в проекте, но хранить деньги они не будут.

Сам цифровой рубль – это третья форма национальной валюты, как наличные или безналичные рубли. Ключевое отличие в том, что его хранителем будут не коммерческие банки, а сам Центробанк.



Подробности – в эфире телеканала Москва 24.