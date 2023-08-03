Собянин сообщил о планах возрождения Московского ипподрома

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После реконструкции Московский ипподром станет одним из лучших в мире. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

Собянин пояснил, что изначально перед властями стояли два варианта развития объекта. Сначала его предлагали демонтировать и возвести на месте новостройки. Однако позже ипподром передали Москве по поручению Владимира Путина.

"И мы вот с этого года начинаем серьезную реконструкцию. Полностью вся идеология и смысл ипподрома как конно-спортивного центра остается. Никакого жилищного строительства близко там не будет", – сообщил Собянин.

По его словам, на время реставрационных работ животных из конюшен временно переместят. Однако подобная мера, обратил внимание Собянин, будет оправдана улучшением состояния объекта.

Как ранее сообщал руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов, для реконструкции объекта была создана специальная совместная компания, в которую вошли правительство Москвы и АО "Росипподромы". Объем затрат на восстановление объекта, по предварительным данным, составит порядка 10 миллиардов рублей.



Старейший Центральный Московский ипподром закрыли на реконструкцию