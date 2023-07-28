Благоустройство Воробьевской набережной и Аллеи Спортивной Славы выполнено на 80%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 80% работ по благоустройству Воробьевской набережной и Аллеи Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр на западе столицы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, работы на этих двух объектах станут завершающим этапом воссоздания уникального природного и спортивного кластера Воробьевы горы. В результате реализации проекта появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом у воды. Длина пеших маршрутов увеличится почти на три километра.

Бирюков отметил, что работы выполняются одновременно на всей набережной и Аллее Спортивной Славы. Для безопасности пешеходов там выставили ограждения и разместили информационные баннеры.

Заммэра добавил, что почти завершено устройство кабельной канализации протяженностью 16,2 километра, в которую уберут воздушные провода. Вдоль улицы Косыгина установили девятиметровые опоры наружного освещения и приступили к оборудованию уличных торшеров высотой 4,5 и 6 метров.

В рамках проекта на набережной организуют прогулочную зону, для любителей бега обустроят дорожку со специальным покрытием, а также двухстороннюю велороллерную трассу.

На Аллее Спортивной Славы появятся стелы, посвященные истории зимних Олимпиад и их героям, экоплощадка со стендами, посвященными заказнику "Воробьевы горы", удобные лавочки для отдыха и качели, площадка для паркура и зона для игры в петанк летом и в керлинг зимой.

На территории разместятся павильоны для кафе, пункта проката, комнаты матери и ребенка. Лестничные спуски к набережной, построенные более 50 лет назад, полностью обновят. Старые лестницы уже демонтировали и установили металлический каркас. Завершается монтаж перил и ступеней из гранита.

Бирюков также сообщил, что территорию озеленят. Уже начались работы по обустройству газона. Его общая площадь составит почти 88 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Москве начали инженерную подготовку перед благоустройством Аллеи Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр. В план по реставрации входит уборка "воздушных" проводов под землю, замена дорожного покрытия и ремонт лестниц.

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Воробьевской набережной