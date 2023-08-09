В АКОРТ заявили, что пока рано говорить о повсеместном росте цен на чай и кофе

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Пока рано говорить о повсеместном повышении цен на чай и кофе, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.

Он подтвердил, что торговые сети действительно получают сообщения о повышении цен на чай и кофе от некоторых поставщиков с июня.

"Часть уведомлений находится на рассмотрении и говорить о повсеместном единовременном повышении розничных цен на эту категорию пока преждевременно", – передает ТАСС слова председателя президиума АКОРТ.

Немногим ранее сообщалось, что крупные производители чая и кофе повысят с сентября на 6–9% отпускные цены для ретейлеров в России.

По данным СМИ, с 1 сентября цены повысит производитель "Май" (бренды "Майский", "Лисма", Curtis, Richard, Coffesso). Также цены планируют повысить компания JDE (Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick), производитель "Орими" (Greenfield, Tess, Jardin), производитель кофе Madeo.

Также с 1 сентября ожидается рост цен на продукцию кондитерских фабрик. Повысят стоимость продукции "Лотте КФ Рус" ("дочка" южнокорейской Lotte, куда входят бренды Xylitol, Joo Chef`s, Chic Choc), "Шторк" ("дочка" немецкой August Storck KG: марки Merci, Toffifee, Mamba).