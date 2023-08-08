Региональные торговые сети РФ добровольно ограничат наценки на ряд продуктов – Минпромторг

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Региональные ретейлеры в России добровольно ограничат наценки на социально значимые товары. Соответствующая информация появилась на официальном сайте министерства промышленности и торговли РФ.

Инициатива была предложена на совещании ведомства с представителями торговых сетей и экспертами в этой области.

"Региональные торговые сети присоединятся к системе добровольного ограничения наценки в магазинах на ведущие социально значимые позиции – сезонные овощи, сахар, хлеб, молочную продукцию", – сообщается в материале министерства.

Ведомство отметило, что до этого на добровольное ограничение наценки на уровне не более 5% решились крупные торговые сети. Среди них оказались X5 Group, "Магнит" и другие участники рынка. По информации Минпромторга, выгоду почувствовали все, исключением не стали и обычные магазины.

В министерстве объяснили, что такой подход дает возможность бороться за трафик покупателей и привлекать еще больше клиентов. Кроме того, в рамках совещаний по данному вопросу можно детально анализировать обстановку и продумывать решения, которые удовлетворяли бы потребности всех сторон, подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов обратил внимание, что в России уже не первый год удается сохранить баланс стоимости и качества продукции. Так, например, оборот розничной торговли в июне текущего года составил 3,83 триллиона рублей, что на 10% больше, чем в этом же месяце 2022 года, и на 1,5% больше, чем в мае 2023 года.

Он также отметил, что только за первые шесть месяцев этого года оборот розничной торговли вырос на 1,1% – до 21,7 триллиона рублей, а оборот общественного питания – на 14,7% (до 1,32 триллиона рублей). Замглавы ведомства объяснил, что такие показатели говорят о повышении потребительской активности.

Ранее стало известно, что власти планируют блокировать продажи продукции в случае прекращения действия их сертификатов качества и безопасности.

Согласно инициативе, у каждого товара будет идентификационный номер, который привяжут к конкретному сертификату. Как только срок его действия завершится, то продажи остановят. Речь может идти о том, что продукция не будет пробиваться на кассе. Сейчас торговля не может быстро выводить из оборота товары с проблемными разрешительными документами, так как их выдают в целом на партию.

Сертификаты качества должны иметь практически все потребительские изделия: продукты, техника и электроника, одежда, обувь, парфюмерия, бытовая химия, мебель и так далее.



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