Продажи товаров без сертификатов качества начнут блокировать в РФ

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Власти планируют блокировать продажи продукции в случае прекращения действия их сертификатов качества и безопасности. Скоро оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Росаккредитация представят пилотный проект, сообщает газета "Известия".

Согласно инициативе, у каждого товара будет идентификационный номер, который привяжут к конкретному сертификату. Как только срок его действия завершится, то продажи остановят. Речь может идти о том, что продукция не будет пробиваться на кассе. Сейчас торговля не может быстро выводить из оборота товары с проблемными разрешительными документами, так как их выдают в целом на партию.

Сертификаты качества должны иметь практически все потребительские изделия: продукты, техника и электроника, одежда, обувь, парфюмерия, бытовая химия, мебель и так далее. Торговые сети проверяют подобные документы перед началом продаж, а сами клиенты могут запросить их у магазинов. Кроме того, их можно проверить через систему ЦРПТ "Честный знак".

На данный момент торговые точки не могут контролировать, что происходит с сертификатам. А у государства нет тех или иных схем для того, чтобы быстро прекратить реализацию такой продукции, отметили в ЦРПТ. Это как раз и связано с тем, что такие документы предоставляют только на партии изделий.

Благодаря проекту у каждой единицы появится идентификатор GTIN – международный код маркировки и учета. Он будет располагаться рядом со штрихкодом на упаковке. Коды привяжут к документам, указав их перечнем в сертификатах. По словам директора по контрольной деятельности ЦРПТ Антона Гущанского, инициатива поможет автоматически не пускать в продажу товары с недействительными документами.

После проведения эксперимента власти примут решение, нужно ли блокировать продажи продукции в моменте, или же следует извещать торговые сети и производителей о попытках реализации подобных изделий.

В свою очередь, в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что сейчас нет возможности оценить влияние подобного механизма. Фирмы, которые являются частью объединения, готовы принять участие в эксперименте, рассказал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Он отметил, что решение поможет заблаговременно выработать оптимальные решения для бизнесменов.

"На наш взгляд, она защитит добросовестных предпринимателей – позволит им избежать возможных последствий, в том числе уголовного наказания. Бизнес будет понимать, что у продукции недействительные документы или что попасть в оборот может конкретная единица с несоответствующими документами", – заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Ранее сообщалось, что производители стали чаще указывать на упаковке молока, сливок или кефира вес продукта, а не реальный объем. Из-за высокой плотности 1 килограмм молока занимает около 970 миллилитров. Подобное решение может быть связано с подорожанием сырья для молокоперерабатывающих предприятий.