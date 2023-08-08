Эксперты рассказали о подводных камнях операций с наличными

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При проведениях операций с наличными средствами существуют подводные камни, сообщает Life.ru.

В СМИ отметили, что летом 2023 года вырос спрос на наличные. Кроме того, на финансовом рынке сформировалась нетипичная ситуация. Согласно статистике Центробанка, за июль с банковских счетов граждане сняли порядка 389 миллиардов рублей. В 2022 и 2021 годах объем снятых со счетов средств падал.

"Действительно, доля наличных в обращении растет. И для этого есть много причин. В частности, сохранение неопределенности в геополитике. С этим связан уход в защитные активы", – рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По словам Антонова, в РФ фиксируется повышенный спрос на иностранную валюту из-за ослабления рубля. Кроме того, граждане России могут закрывать вклады и покупать валюту ради сохранения сбережений.

Он подчеркнул, что наличные средства сейчас нужны для расчетов в новых регионах России. Также эксперт считает, что на снятие наличных повлиял сезонный фактор, но в меньшей степени.

Финансовый аналитик отметил, что некоторые россияне опасаются резкого роста курса американской валюты выше 120 рублей. В подобной ситуации на наличные приобретаются иностранные деньги, драгметаллы или инвестиционные монеты. Есть и те граждане, которые покупают за наличные автомобили.

"Поскольку западные компании покинули российский рынок, то спрос на европейские, японские и корейские автомобили остается высоким. Где есть сложность оплатить покупку безналичными деньгами, на помощь приходят наличные. При этом стоит помнить, что обязательному контролю подлежат операции на сумму от 600 тысяч рублей либо эквивалент в иностранной валюте", – объяснил Антонов.

Специалист в области банкротства Кантемир Кешоков напомнил о существовании запрета на вывоз иностранной валюты в размере более 10 000. Это особенно актуально для тех, кто отправляется в отпуск.

Эксперт обратил внимание, что все расчеты наличными связаны с риском потерять деньги. Например, деньги могут украсть, поэтому банковские операции в этом отношении безопаснее.

В свою очередь, финансовый эксперт, инвестор Михаил Спектор рассказал, что на протяжении долгого времени ходят слухи об ограничении расчетов наличными. Он заметил, что Россия остается свободной монетарной зоной. Однако на Западе давно действуют жесткие ограничения в обороте наличных средств.

"Стремление ограничить хождение наличных совершенно естественно для государства, так как позволяет обеспечить прозрачность движения денежных средств в экономике, ограничить теневой сектор, дает больший контроль и дополнительные рычаги давления на граждан и бизнес", – считает Спектор.

Он отметил, что в настоящее время вряд ли появятся жесткие ограничения на оборот наличного рубля даже после массового внедрения цифрового рубля, так как он нужен для удобства, а не для ограничений.

По словам адвоката Оксаны Грикевич, сейчас сделки с недвижимостью уходят в наличные, при этом правило "я все сделаю официально и безопасно" отходит на второй план.

"На время расчеты наличными заменили переводы с карты на карту. Переводом можно заплатить на рынке, репетитору, за многие товары и частные услуги. Но люди понимают, что рано или поздно эти переводы заметят контролирующие органы. Для налоговой инспекции отследить входящие платежи не составляет никакого труда, а значит, доначислить налоги на все поступления в течение предыдущих трех лет", – рассказала адвокат.

Однако юристы уверены, что наличные расчеты также можно отследить. Например, рано или поздно становится известно о систематических уклонах от уплаты налогов. Поэтому перед совершением какой-либо операции с наличными лучше заранее узнать, не подлежит ли она налогообложению.

Ранее сообщалось, что совет директоров Банка России утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями. Отмечалось, что платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными, что обеспечит для них максимальную доступность операций с цифровой валютой.

По информации ЦБ, в августе планируется пилот с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов 13 банков. Проект пройдет в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. Введение цифровой валюты в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.

Банк России утвердил официальный логотип цифрового рубля