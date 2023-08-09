Минпромторг не увидел предпосылок для роста цен на продукты в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский Минпромторг не увидел предпосылок для увеличения цен на продукты, в ближайшее время этого не произойдет, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, стоимость некоторых видов продукции может упасть уже к осени. Евтухов напомнил о сезонных факторах, которые влияют на ценообразование, например, отпуска и дачный период.

Накануне стало известно, что региональные ретейлеры в стране ограничат наценки на социально значимые товары. Такой проект выдвинули на собрании Минпромторга с представителями торговых сетей и экспертами в этой сфере.

При этом сообщалось, что производители чая и кофе увеличат с сентября на 6–9% отпускные цены для ретейлеров в РФ. Так, с 1 сентября стоимость вырастет у производителя "Май" (бренды "Майский", "Лисма", Curtis, Richard, Coffesso).

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