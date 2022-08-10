Параллельный импорт закрыл проблему поставок смартфонов. Мобильных телефонов в московских магазинах достаточно. Параллельный импорт позволил восстановить ассортимент до уровня начала 2022 года.

Цены на большинство моделей также соответствуют этому периоду. Какие смартфоны доступны покупателям? Появилось ли что-то новенькое? И что с гарантией на эти гаджеты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.