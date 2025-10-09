Сфера торговли стала лидером по количеству вакансий в Москве

В Москве назвали самые востребованные профессии. Лидером по количеству вакансий стала сфера торговли с почти 150 тысячами предложений. На втором месте находится сфера услуг, где требуются администраторы, повара, бариста и официанты. Высокий спрос сохраняется на токарей, сварщиков, операторов станков в промышленности и строителей, где открыто более 36 тысяч вакансий.

Для помощи в ориентации на рынке труда в Москве развивается центр кадровых сервисов "Профессии будущего". Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, в центре доступно 75 коротких образовательных программ по востребованным направлениям, разработанных с учетом запросов работодателей. Многие участники получают предложения о работе еще во время обучения.

