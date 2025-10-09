Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 11:15

Экономика

Сфера торговли стала лидером по количеству вакансий в Москве

Сфера торговли стала лидером по количеству вакансий в Москве

"Деньги 24. Финансовая грамотность": распродажи

Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве

Объем промышленного производства в Москве вырос почти на 6%

Средний срок ипотеки в России превысил 25 лет

Столичные риелторы стали предлагать подвальные помещения в качестве жилья

"Деньги 24": российские банки стали повышать ставки по вкладам физлиц

"Торги Москвы": продажа машино-мест на городских торгах

"Деньги 24": карты Visa и Mastercard начнут выводить из оборота в России

Москва планирует привлечь в развитие промышленности не менее 1 трлн рублей инвестиций

В Москве назвали самые востребованные профессии. Лидером по количеству вакансий стала сфера торговли с почти 150 тысячами предложений. На втором месте находится сфера услуг, где требуются администраторы, повара, бариста и официанты. Высокий спрос сохраняется на токарей, сварщиков, операторов станков в промышленности и строителей, где открыто более 36 тысяч вакансий.

Для помощи в ориентации на рынке труда в Москве развивается центр кадровых сервисов "Профессии будущего". Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, в центре доступно 75 коротких образовательных программ по востребованным направлениям, разработанных с учетом запросов работодателей. Многие участники получают предложения о работе еще во время обучения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикагородвидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика