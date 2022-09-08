Компания СДЭК сообщила, что начала продавать товары IKEA из Турции. Пока речь идет о текстиле и посуде, но в будущем можно будет заказать даже крупногабаритную мебель, например диваны.

Сколько времени займет такая доставка? Будут ли товары IKEA оригинального качества и что с ценами? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.