Пять банков Турции ввели российскую платежную систему "Мир"

Оплачивать покупки в Турции станет проще. Сразу пять банков страны ввели российскую платежную систему "Мир". Руководители двух центральных банков встретились в ходе переговоров президентов Турции и России.

Как отметил Эрдоган, такие изменения улучшат условия пребывания для российских туристов в стране. Как обстоят дела с оплатой в Турции и где принимают карты "Мир"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.