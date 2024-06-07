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07 июня, 09:45

Экономика

Первый в РФ хаб молодежного предпринимательства создали в Москве

Первый в РФ хаб молодежного предпринимательства создали в Москве

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Хаб молодежного предпринимательства открыли в Москве. Благодаря этому хабу можно развивать бизнес-идеи, получать новые знания и навыки в стартапах, находить единомышленников и инвесторов. По оценке отраслевых ведомств, в сообществах хаба насчитывается несколько тысяч человек.

Большинство программ доступны для участников с 14 лет. На платформе хаба собраны инициативы "Агентства инноваций Москвы", "Развития человеческого капитала" и "Малого бизнеса Москвы".

Подробнее о работе хаба и его возможностях, которые открылись для молодого поколения, – в эфире телеканала Москва 24.

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