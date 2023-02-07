Российские банки начали тестировать NFC-стикеры – это новый платежный инструмент, который должен заменить Apple Pay и Google Pay. Пилотные партии уже выпустили Сбер, МТС-Банк, банк "Тинькофф", Альфа-Банк и МКБ.

Платежный стикер – это носитель NFC-чипа. Он позволяет расплачиваться в одно касание. Стикер крепится клейкой стороной к смартфону или любой другой поверхности и работает как обычная банковская карта.

Отмечается, что номера карты и кодов, которые подтверждают операции, отсутствуют на стикере. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.