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06 сентября, 07:15

Экономика

Законопроект о ликвидации микрофинансовых организаций подготовили к внесению в Госдуму РФ

Законопроект о ликвидации микрофинансовых организаций подготовили к внесению в Госдуму РФ

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В России решили избавиться от микрофинансовых организаций. Законопроект о ликвидации МФО внесут в Госдуму РФ на этой неделе. По мнению авторов инициативы, такие организации приводят к быстрому росту долгов населения.

Почему МФО до сих пор пользуются спросом, что будет с долгами клиентов и какую альтернативу "быстрым займам" может предложить государство? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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