Законопроект о ликвидации микрофинансовых организаций подготовили к внесению в Госдуму РФ

В России решили избавиться от микрофинансовых организаций. Законопроект о ликвидации МФО внесут в Госдуму РФ на этой неделе. По мнению авторов инициативы, такие организации приводят к быстрому росту долгов населения.

Почему МФО до сих пор пользуются спросом, что будет с долгами клиентов и какую альтернативу "быстрым займам" может предложить государство? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.