Центробанк продлил действие лимитов на снятие наличной иностранной валюты

Центробанк продлил до 9 сентября действие лимитов на снятие наличной иностранной валюты. На этот же срок продлен запрет банкам взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов.

Если валютный счет или вклад были открыты больше года назад, то снять с них можно не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро. Также деньги можно получить в рублях по курсу ЦБ, если счет был открыт больше полугода назад.

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