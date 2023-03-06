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06 марта, 21:15

Экономика

Центробанк продлил действие лимитов на снятие наличной иностранной валюты

Центробанк продлил действие лимитов на снятие наличной иностранной валюты

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Центробанк продлил до 9 сентября действие лимитов на снятие наличной иностранной валюты. На этот же срок продлен запрет банкам взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов.
Если валютный счет или вклад были открыты больше года назад, то снять с них можно не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро. Также деньги можно получить в рублях по курсу ЦБ, если счет был открыт больше полугода назад.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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