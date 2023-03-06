Дефицит бюджета России в январе – феврале составил 2,58 трлн рублей

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Дефицит российского федерального бюджета в январе – феврале этого года, по предварительным данным, достиг отметки в 2,58 триллиона рублей. Об этом сказано на сайте Минфина России.

При этом прибыль бюджета за отчетный период остановились на значении 3,16 триллиона рублей, что оказалось ниже прошлого года на 25%. Расходы составили 5,74 триллиона рублей.

"Предварительные оценки исполнения федерального бюджета в январе – феврале текущего года соответствуют динамике, заложенной при формировании основных характеристик на 2023 год в рамках закона о бюджете", – подчеркнули в ведомстве.

Ускорение финансирования расходов в начале текущего года исходит из оперативного заключения контрактов. Согласно сообщению Минфина, это позволит обеспечить более равномерное кассовое исполнение расходов федерального бюджета.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал о факторах, которые помогли стране сохранить финансовую стабильность. Он указал на низкий уровень госдолга, который на начало 2023 года составил 15,1% ВВП. Еще одним фактором выступило создание независимой системы функционирования финансового рынка.

Дефицит федерального бюджета превысил годовой план к концу февраля

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